Tuppers, máquinas expendedoras y la cafetera de Tom Hanks: así comen los periodistas en la Casa Blanca

La única manera en la que un periodista que cubre la actualidad de la Casa Blanca puede comer “como el presidente” es viajando en el Air Force One. Así se lo explica Steve, de la NBC, a Sara Canals: “Si vas a viajar una distancia un poco más larga, te servirán en una bandeja con una bonita vajilla de porcelana... y los cubiertos estarán envueltos en una servilleta de tela... el entrante estará muy bien presentado... Habrá un plato principal, una ensalada o una copa de fruta y algún tipo de postre delicioso".