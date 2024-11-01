·
más visitadas
9927
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
6250
clics
Nunca más ¿para todos?
7814
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
3961
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
5418
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
454
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
485
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
781
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
700
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
462
Ayuso sobrepasa todos los límites y acusa al Gobierno de apoyar a los terroristas que han matado a un español en Jerusalén
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
12
clics
Las tumbas de Tellado alimentan a Vox
Cuanto más agresivo es el PP, en el caso de que tenga margen de crecimiento en ese estilo, más votos le llegan a Vox. ¿Una paradoja o la consecuencia inevitable de la estrategia del PP?
|
etiquetas
:
ultraderecha
,
pp
,
vox
,
tellado
,
fosas
politica
3 comentarios
#2
johel
*
Da igual cuando leas esto; Si te arrimas a un supremacista, el que gana es el supremacista.
En el pp no lo saben porque siempre han estado sentados en la misma mesa en las reuniones familiares.
2
K
34
#1
txutxo
El Tellado, a parte de agresivo, es tonto de baba. El típico matón ignorante y palurdo capaz de amenazar hasta a su madre.
4
K
29
#3
cunaxa
Al PP ya le ha dicho todo el mundo que la gente prefiere el original a la copia.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
En el pp no lo saben porque siempre han estado sentados en la misma mesa en las reuniones familiares.