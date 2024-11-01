edición general
Las tumbas de Tellado alimentan a Vox

Cuanto más agresivo es el PP, en el caso de que tenga margen de crecimiento en ese estilo, más votos le llegan a Vox. ¿Una paradoja o la consecuencia inevitable de la estrategia del PP?

johel #2 johel *
Da igual cuando leas esto; Si te arrimas a un supremacista, el que gana es el supremacista.
En el pp no lo saben porque siempre han estado sentados en la misma mesa en las reuniones familiares.
txutxo #1 txutxo
El Tellado, a parte de agresivo, es tonto de baba. El típico matón ignorante y palurdo capaz de amenazar hasta a su madre.
#3 cunaxa
Al PP ya le ha dicho todo el mundo que la gente prefiere el original a la copia.
