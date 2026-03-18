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El TSJN condena la doble violación de una mujer: ocho años y medio de cárcel para el agresor

El TSJN condena la doble violación de una mujer: ocho años y medio de cárcel para el agresor

La mujer, a quien “no le salían las palabras”, se apartó y expresó “su negativa mediante gestos corporales”. Sin embargo, él no solo no se detuvo, sino que la violó. Cesó cuando llamó al timbre un instalador que iba a tomar unas medidas en el apartamento. Dos días después, la denunciante le llamó para decirle que se había dejado unos auriculares en su casa. Cuando el acusado acudió a recogerlos, estuvieron hablando. De nuevo, el hombre comenzó a besar ante el rechazo de ella.

| etiquetas: juicios , condenas , violaciones
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4 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Menos mal que la segunda vez no se dejó nada
Me alegra la condena, pero esto suena a chiste
3 K 37
strike5000 #3 strike5000 *
No voy a poner en duda la declaración de la mujer, ¿pero cuantas mujeres llamarían a su violador para decirle que se había dejado unos auriculares después de cometer el delito? Puedo entender que no quisiera denunciar la primera vez, pero hacerlo volver... Como dicen los otros usuarios, esto está entre el chiste y lo curioso.
2 K 25
#4 laruladelnorte
#3 La denunciante, según la resolución judicial, tiene “antecedentes de tratamiento psicológico y psiquiátrico por sintomatología depresiva”. “Muestra tendencia a la evitación y cierta sumisión en las relaciones interpersonales, con dificultades a la hora de expresar sus sentimientos y deseos”, añade.

A lo mejor esto lo aclara un poco...
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Furiano.46 #2 Furiano.46
La verdad es que cuanto menos curioso.
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menéame