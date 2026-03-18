El TSJN condena la doble violación de una mujer: ocho años y medio de cárcel para el agresor

La mujer, a quien “no le salían las palabras”, se apartó y expresó “su negativa mediante gestos corporales”. Sin embargo, él no solo no se detuvo, sino que la violó. Cesó cuando llamó al timbre un instalador que iba a tomar unas medidas en el apartamento. Dos días después, la denunciante le llamó para decirle que se había dejado unos auriculares en su casa. Cuando el acusado acudió a recogerlos, estuvieron hablando. De nuevo, el hombre comenzó a besar ante el rechazo de ella.