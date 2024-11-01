El TSJM tumba la "subvención encubierta" de 1,4 millones que Ayuso concedió a la Fundación del Toro de Lidia

La jueza considera que la Comunidad de Madrid incumplió los principios de la Ley General de Subvenciones.



La Justicia da un nuevo varapalo a Isabel Díaz Ayuso.



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la subvención que la Comunidad de Madrid concedió a la Fundación del Toro de Lidia, disfrazada como un convenio para eventos taurinos, vulnera la ley de subvenciones.



Por ello, estima el recurso que interpuso la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT), y anula el acuerdo...