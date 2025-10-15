edición general
El TSJCV reconoce una indemnización de 100.000 € a la exgerente de FGV por "daños y perjuicios" al ser señalada como responsable en la comisión del accidente del metro

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por "daños y perjuicios" derivados del dictamen de la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

