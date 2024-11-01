edición general
El TSJ de Canarias avala el despido de una trabajadora por usar una hora diaria Whatsapp e Instagram en el horario laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado procedente el despido de una trabajadora que dedicaba una hora diaria en su horario laboral a leer y publicar mensajes con su teléfono móvil en WhatsApp e Instagram. Se la había sometido a una vigilancia que revelaba que, en tres meses, había dedicado 21 horas y 41 minutos de su jornada laboral a conectarse a redes con el móvil, afirmación que se reforzaba con la constancia documental de algunos mensajes en Instagram publicados desde su lugar de trabajo.

