El trumpismo como regresión feudal

El trumpismo como regresión feudal

Todo está claro. Un año ha bastado para despejar cualquier duda. Ahí están sus 230 decretos presidenciales. La venganza contra quienes intentaron destituirle y le llevaron a los tribunales y el premio a quienes con él delinquieron. La brutalidad de su política contra la inmigración, xenófoba y racista. Las guerras arancelarias. Sus triunfales operaciones militares contra Irán y Venezuela. Los propósitos anexionistas respecto a Canadá y Groenlandia. Su apoyo incondicional a Netanyahu, su apaciguamiento de Putin y su desprecio...

#2 pirat
Habría que sacar la cuenta de los impuestos que llevan dejando de pagar aquí tantos años sus empresas y que nosotros como idiotas, nos empeñamos en enriquecer.
#1 Cincocuatrotres
Aquí hay uno que gobierna con decretos también, no llega a los 230 creo, así se ahorra pasar por el parlamento.
