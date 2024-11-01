El trumpismo como regresión feudal

Todo está claro. Un año ha bastado para despejar cualquier duda. Ahí están sus 230 decretos presidenciales. La venganza contra quienes intentaron destituirle y le llevaron a los tribunales y el premio a quienes con él delinquieron. La brutalidad de su política contra la inmigración, xenófoba y racista. Las guerras arancelarias. Sus triunfales operaciones militares contra Irán y Venezuela. Los propósitos anexionistas respecto a Canadá y Groenlandia. Su apoyo incondicional a Netanyahu, su apaciguamiento de Putin y su desprecio...