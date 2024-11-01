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Trump ya no es aliado, España sigue siendo una potencia media... y otras siete cosas que hemos aprendido de la UE en el último año

Trump ya no es aliado, España sigue siendo una potencia media... y otras siete cosas que hemos aprendido de la UE en el último año

Es el día de Europa. Cada 9 de mayo la Unión Europea repasa qué es de ella, qué cambios ha experimentado y cuál es su lugar en el mundo. Ahora no iba a ser menos, en un 2026 marcado por la convulsión global. El bloque comunitario celebra su aniversario en un momento clave, de nuevo, de su historia reciente después de la pandemia, la crisis energética por la guerra en Ucrania... y ahora una reformulación de las alianzas internacionales, sobre todo con el foco puesto en Donald Trump. Parece que la Unión ha entrado en un círculo vicioso.

| etiquetas: trump , aliado , españa , potencia , media
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6 comentarios
5 1 2 K 61 actualidad
Yorga77 #1 Yorga77
Ahora se dan cuenta estos. :palm:
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LinternaGorri #3 LinternaGorri
#1 no ze podia de zaber
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Se dan cuenta, pero no mucho. No es "Trump ya no es aliado", no lo ha sido nunca, como no lo ha sido EEUU por mucho vendido a los intereses norteamericanos que quiera verlos como "faro de el mundo libre".
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nemesisreptante #6 nemesisreptante
#1 lo que mas me gusta de esta época es que se puede resumir con esta frase: en serio eres tan gilipollas que te das cuenta ahora de lo que llevamos diciéndote durante años?
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Supercinexin #4 Supercinexin
La Unión Europea, al igual que la ONU, debe disolverse y dar paso al nuevo mundo multipolar: una mesa redonda con Putin, China, el Primer Ministro de Israel, los petrorreyes y petrojeques árabes y, por supuesto, el Dictador que tengan en Washington en ese momento, en representación de sus multinacionales y corporaciones techno-militares.

Con eso ya tendrías hecho el Mundo al que nos dirigimos, y ahorraríamos billones (de dólares, por supuesto) en costosos palacios de mármol para que capullos a quienes nadie conoce hablen de chorradas que a nadie le importan.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
es que para que queremos ser la potencia mas cojonuda? mientras estemos que no nos toquen los cojones y podamos depender de nosotros mismos en la medida de lo posible es mejor que ser top. que luego pasa lo que pasa
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menéame