Trump ya no es aliado, España sigue siendo una potencia media... y otras siete cosas que hemos aprendido de la UE en el último año

Es el día de Europa. Cada 9 de mayo la Unión Europea repasa qué es de ella, qué cambios ha experimentado y cuál es su lugar en el mundo. Ahora no iba a ser menos, en un 2026 marcado por la convulsión global. El bloque comunitario celebra su aniversario en un momento clave, de nuevo, de su historia reciente después de la pandemia, la crisis energética por la guerra en Ucrania... y ahora una reformulación de las alianzas internacionales, sobre todo con el foco puesto en Donald Trump. Parece que la Unión ha entrado en un círculo vicioso.