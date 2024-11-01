Trump sugirió que la FCC podría retirar licencias de transmisiones de televisión que le dan una ‘mala promoción’ demasiado

Hablando con los periodistas, Trump sugirió que las licencias de los expertos de la Comisión Federal de Comunicación deberían retirarse, argumentando que muchos anfitriones nocturnos profundos presentes en estas redes “contra mí” y “solo me dan mala publicidad, prensa”. “ “Quiero decir que están recibiendo licencias. Creo que su licencia debería ser eliminada. Dependerá del automóvil Brendon”