Trump sugirió que la FCC podría retirar licencias de transmisiones de televisión que le dan una ‘mala promoción’ demasiado

Hablando con los periodistas, Trump sugirió que las licencias de los expertos de la Comisión Federal de Comunicación deberían retirarse, argumentando que muchos anfitriones nocturnos profundos presentes en estas redes “contra mí” y “solo me dan mala publicidad, prensa”. “ “Quiero decir que están recibiendo licencias. Creo que su licencia debería ser eliminada. Dependerá del automóvil Brendon”

#2 PerritaPiloto
#0 La traducción es un poco nefasta, como si estuviese hecha a partir de la voz y no supiese cómo se escriben algunos nombres propios o no supiese que Brandon Carr es un apellido, y no el coche de Brandon.

Propongo leer mejor el original, incluso con ayuda de un traductor automático para quien no sepa inglés: www.nbcnews.com/politics/trump-administration/trump-fcc-revoke-tv-broa

Y si, lo que dice la entradilla es más o menos cierto.…   » ver todo el comentario
#3 DatosOMientes
#2 Tienes toda la razón. No leí la original.
nanustarra #4 nanustarra
#2 Bueno, Trump habla así.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Está a un pasito de ponerse un chándal y salir todos los días en un programa llamado Viva Presidente
