Trump sufre otra derrota en los tribunales por orden de ciudadanía por nacimiento [ENG]

Este verano, en el lapso de un mes, cuatro tribunales federales distintos rechazaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ponía fin a la ciudadanía automática para los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal. El viernes, un tribunal más se pronunció, y el resultado no fue diferente. Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito de Boston determinó, en una decisión unánime, que el presidente republicano no puede hacer cumplir la orden.