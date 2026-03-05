Trump y sus subalternos han dado múltiples justificaciones para la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump y sus subalternos han ofrecido diversas razones para justificar la guerra contra Irán: que es para eliminar sus capacidades nucleares, que es para eliminar sus misiles balísticos, que es para frenar su apoyo a grupos violentos, que es para derrocar al régimen teocrático, que es para defender para Israel. Todas son razones esgrimidas para bombardear a Irán y matar a su líder sin buscar primero el aval del Congreso y de países aliados. Hay aspectos poco claros sobre la guerra, como cuál es...