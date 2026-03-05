Trump y sus subalternos han dado múltiples justificaciones para la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump y sus subalternos han ofrecido diversas razones para justificar la guerra contra Irán: que es para eliminar sus capacidades nucleares, que es para eliminar sus misiles balísticos, que es para frenar su apoyo a grupos violentos, que es para derrocar al régimen teocrático, que es para defender para Israel. Todas son razones esgrimidas para bombardear a Irán y matar a su líder sin buscar primero el aval del Congreso y de países aliados. Hay aspectos poco claros sobre la guerra, como cuál es...
1) Poca gente puede justificar la tiranía del régimen iraní.
2) ¿Es motivo suficiente para bombardear hasta los cimientos un país?
3) ¿Para qué sirve la ONU?
4) Si ahora lo hacen con Irán ¿Que detiene a ciertos países de hacerlo luego con nosotros?
En esta situación hay dos posiciones. La defensa del derecho internacional. O hacer caso a Trump y no buscarse… » ver todo el comentario
Si lo que realmente preocupa es la tiranía, lo mejor que pueden hacer los países de "el mundo libre" es dejar de fomentarla en sus países aliados y romper todo tipo de relaciones con ellos. Como esto no sucede, lo que se puede entender es que a este "mundo libre" y a quienes lo justifican les importan una soberana mierda los DDHH y que tan sólo es una justificación miserable para la guerra. Y, como su mezquindad no conoce límites, además utilizan ese argumentario para señalar a quienes se oponen a la guerra como "amigos de los tiranos".
Senadora estadounidense después de una reunión informativa: xcancel.com/AlertaNews24/status/2028995436682309999#m
La senadora Elizabeth Warren abandonó la sesión informativa sobre Irán furiosa: "Es mucho peor de lo que pensabas. Trump no tiene ningún plan. Esta guerra ilegal se basa en mentiras y se lanzó sin ninguna amenaza inminente".
Israel se infiltra en todas las sociedades abiertas liberales -> Somos los perros de Israel -> Apoyamos a Israel en todo -> Israel tiene ambiciones en la región -> Para cumplir con esas ambiciones es necesario acabar con las potencias regionales -> Israel puede luchar contra dichas potencias con el apoyo de sus perros ->… » ver todo el comentario