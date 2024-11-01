Trump será un mentiroso, pero Starmer es un cobarde [en]

Tras el ataque injustificado de la administración Trump contra Venezuela, el primer ministro Keir Starmer ha hecho todo lo posible por consolidar la condición del Reino Unido como vasallo de Estados Unidos. Es una abominación: ha optado por profanar el significado del derecho internacional para no molestar a Trump. Este es el verdadero significado de la llamada «relación especial» que los ministros del Gobierno están tan desesperados por proteger: una en la que Estados Unidos nos dice que saltemos y nosotros preguntamos hasta dónde.