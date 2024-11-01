¿Trump salva a Milei? Las razones por las que EE. UU. sostiene a Argentina  

Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la reunión que sostuvo Javier Milei con Donald Trump y la promesa del presidente estadounidense de respaldar a Argentina. ¿Cuánta más deuda va a contraer el país para pagar la deuda? ¿Por qué le interesa a Washington a sostener artificialmente el modelo de Milei?