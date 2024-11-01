edición general
¿Trump salva a Milei? Las razones por las que EE. UU. sostiene a Argentina

Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la reunión que sostuvo Javier Milei con Donald Trump y la promesa del presidente estadounidense de respaldar a Argentina. ¿Cuánta más deuda va a contraer el país para pagar la deuda? ¿Por qué le interesa a Washington a sostener artificialmente el modelo de Milei?

makinavaja #1 makinavaja
Trump apoya a cualquiera que le haga la pelota y lo considere un dios... aunque sea fatal para la economía de EEUU...
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ambos son miembros de la IF y han ido varias veces a la CPAC a pegar alaridos.

Allí fue también el voxero Iván Espinosa de los Monteros quien describió la CPAC como “el paraíso del conservador” y añadió: “estuvimos ahí cinco días y volvimos diciendo ‘bueno, nosotros somos unos tibios socialdemócratas en comparación’.
www.meneame.net/story/devotos-vox-trump-bolsonaro-invaden-mexico-cpac
#4 Pixmac
A Trump le interesa tener un apoyo en Hispanoamérica pero también le viene bien poder quedarse a bajo precio con la explotación de algunas infraestructuras energéticas y recursos mineros del país.
sotillo #3 sotillo
Hombre Milei y su fracaso es una bocanada de aire fresco para el rojerío del continente, cuanto más grande sea la hostia, que grande ya es, mejor para utilizarlo como ejemplo
Lenari #5 Lenari
¿Cuánta más deuda va a contraer el país para pagar la deuda?

{0x1f514} Bulo

No está "contrayendo más deuda". Todos los paises están pidiendo deuda constantemente aunque no incrementen la deuda. La deuda tiene plazo de vencimiento, y salvo que un país pueda pagarla entera cuando vence, tiene que pedir otro prestamo.

España tiene ahora mismo una deuda de algo más de 400.000 millones de euros. Los vencimientos suelen ser entre tres y cinco años, siendo…   » ver todo el comentario
