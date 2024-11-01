¿Trump salva a Milei? Las razones por las que EE. UU. sostiene a Argentina  

Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la reunión que sostuvo Javier Milei con Donald Trump y la promesa del presidente estadounidense de respaldar a Argentina. ¿Cuánta más deuda va a contraer el país para pagar la deuda? ¿Por qué le interesa a Washington a sostener artificialmente el modelo de Milei?
Allí fue también el voxero Iván Espinosa de los Monteros quien describió la CPAC como “el paraíso del conservador” y añadió: “estuvimos ahí cinco días y volvimos diciendo ‘bueno, nosotros somos unos tibios socialdemócratas en comparación’.
Bulo
No está "contrayendo más deuda". Todos los paises están pidiendo deuda constantemente aunque no incrementen la deuda. La deuda tiene plazo de vencimiento, y salvo que un país pueda pagarla entera cuando vence, tiene que pedir otro prestamo.
España tiene ahora mismo una deuda de algo más de 400.000 millones de euros. Los vencimientos suelen ser entre tres y cinco años, siendo…