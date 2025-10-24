Trump rompe la negociación comercial con Canadá en protesta por la difusión de un vídeo de 1987 en el que Reagan criticaba los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido en la noche del jueves (hora local) las negociaciones que su país mantenía con Canadá sobre un nuevo acuerdo de libre comercio. La justificación que aporta el mandatario es que su vecino del norte “ha utilizado fraudulentamente” un anuncio televisivo en el que aparece el expresidente estadounidense Ronald Reagan cargando contra los aranceles en 1987. El anuncio fue promovido por el Gobierno local de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, según admitió ese Gabinete hace días....