edición general
7 meneos
19 clics
Trump rompe la negociación comercial con Canadá en protesta por la difusión de un vídeo de 1987 en el que Reagan criticaba los aranceles

Trump rompe la negociación comercial con Canadá en protesta por la difusión de un vídeo de 1987 en el que Reagan criticaba los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido en la noche del jueves (hora local) las negociaciones que su país mantenía con Canadá sobre un nuevo acuerdo de libre comercio. La justificación que aporta el mandatario es que su vecino del norte “ha utilizado fraudulentamente” un anuncio televisivo en el que aparece el expresidente estadounidense Ronald Reagan cargando contra los aranceles en 1987. El anuncio fue promovido por el Gobierno local de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, según admitió ese Gabinete hace días....

| etiquetas: trump , aranceles , negociación , canadá , video , reagan
5 2 0 K 86 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 86 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Las susceptibilidades del Trompeta son de traca.Ademas de ser una persona odiosa ,creo que tiene algo de decrepitud por la edad.
6 K 93
Herumel #5 Herumel
#1 Y por lo que parece, en extremo previsible ante ciertas cosas, hummmmm interesante.
1 K 32
Ovlak #2 Ovlak
Reagan criticaba los aranceles, no porque su ideología sea muy distinta a la de Trump, sino porque rigió en una época en la que a EEUU no le interesaban.
2 K 43
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Bueno, Reagan era neoliberal y Trump neofascista. No son tan parecidos, en realidad.
0 K 15
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Simplemente demencial. De paso que le hacen la obra para el salón de baile dorado que le cambien el cartel al chiringuito : Casa de Locos.
0 K 12

menéame