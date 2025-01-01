edición general
Trump se reunirá con Zelenski a solas, sin los líderes europeos - Bild [EN]

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una reunión conjunta con líderes europeos y recibirá solo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Así lo informó Bild. Además de Merz y von der Leyen, la delegación incluirá al presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Sacronte #2 Sacronte
¿Para que iban a estar esos lideres si ya va su jefe?
Heni #3 Heni
#2 Alguien que empieza por Z no quiere ir sólo :troll:
Sacronte #5 Sacronte
#3 No será V.Z. el del NordStream 2 no? :troll:
HAL9K #4 HAL9K
¡Feijó! Corre, di algo, que Pedro Sánchez no va a estar.
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Los lacayos europeos se pliegan a las exigencias de Trump!
También Zazis de MNM: ¡Jójols de mierda! ¡Rendíos de una vez como of dice Trump!
Rorschach_ #6 Rorschach_
Un medio ruso con información de un canal de Telegram de un tabloide traducido al ruso:
t.me/BILD_Russian/24857
xeldom #10 xeldom *
#6 a) Es un medio ucraniano

b) La noticia la dió Bild uno de los grandes periodicos alemanes que tiene versiones en varios idiomas
#8 diablos_maiq *
¿Dejará a los líderes europeos jugando en las tragaperras?
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Estoy 100% segura que Zelensky hará caso a todo lo que diga Trump porque ha sido muy confiable estos meses pasados

Y Trump va a acabar con la guerra en 10 o 12 días!!! Merece el Nóbel de la paz perpétuo! :troll:
www.swissinfo.ch/spa/trump-da-"10-o-12-días"-a-putin-para-que-ponga-f
menéame