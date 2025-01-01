Trump se reunirá con Zelenski a solas, sin los líderes europeos - Bild [EN]

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una reunión conjunta con líderes europeos y recibirá solo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Así lo informó Bild. Además de Merz y von der Leyen, la delegación incluirá al presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte