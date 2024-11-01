Trump reúne a los gigantes de la industria de defensa para aumentar la producción de armas mientras la guerra con Irán continúa [ENG]

El presidente Donald Trump se reunió el viernes con los principales ejecutivos de la industria de defensa de Estados Unidos, mientras su administración busca acelerar la producción de armas mientras continúan las operaciones militares contra Irán. La Casa Blanca subrayó que la reunión fue programada hace semanas y que no se convocó en respuesta a una escasez inmediata en el campo de batalla. Los funcionarios describieron el encuentro como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos.