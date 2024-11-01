edición general
3 meneos
3 clics

Trump reúne a los gigantes de la industria de defensa para aumentar la producción de armas mientras la guerra con Irán continúa [ENG]

El presidente Donald Trump se reunió el viernes con los principales ejecutivos de la industria de defensa de Estados Unidos, mientras su administración busca acelerar la producción de armas mientras continúan las operaciones militares contra Irán. La Casa Blanca subrayó que la reunión fue programada hace semanas y que no se convocó en respuesta a una escasez inmediata en el campo de batalla. Los funcionarios describieron el encuentro como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos.

| etiquetas: trump , armas , iran , fabricantes
2 1 0 K 38 actualidad
8 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Lo pagarán emitiendo deuda que acabará comprándoles su puta madre, porque a ver quién es el gilipollas que compra deuda de esos tarados que hoy aplican un tropecientos por cien de aranceles, mañana secuestran a un Presidente para quedarse el petróleo de su país y pasado le declaran la guerra a la mayor potencia militar de Oriente Medio provocando una crisis global sin precedentes.

La coacción y la extorsión es lo único que pueden hacer para mantener este disparate: obligar a países de mierda que ya tienen enganchados, como Alemania o Corea del Sur y similares, a comprarles deuda asako para seguir la guerra con Irán. Veremos hasta dónde les llega con eso.
5 K 64
#7 mam23
#4 La deuda la paga el resto del planeta al utilizar el dolar para comprar petroleo.
0 K 7
#8 detectordefalacias
#7 el yuan es la siguiente moneda imperial, la estrategia Trump de extorsionar a sus aliados ha acelerado un movimiento de fichas que termina con la bancarrota de EEUU porque nadie salvo Argentina querrá sus dólares.
0 K 9
loborojo #1 loborojo
Y con qué vas a pagar la fiesta sin Epstein?
1 K 22
manbobi #6 manbobi
De eso se trata, y da igual que sea Trumpo, Biden, Obama o su puta madre. Oficialmente apenas el 11% del PIB usano es industrial, un tercio relacionado con la defensa. Seguramente un porcentaje elevado de los servicios estarán también relacionados con la guerra. Algún día hago la cuenta.
0 K 13
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Si esa es la estrategia para que vuelvan los empleos industriales, la veo arriesgada.
0 K 12
winstonsmithh #5 winstonsmithh
#3 La estrategia es sangrar al estado para beneficio de unos pocos
0 K 10
#2 rogerillu
El premio Nobel de la paz.
0 K 10

menéame