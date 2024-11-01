edición general
Trump resta importancia a las violaciones del alto el fuego en Gaza y dice que la segunda fase "llegará muy pronto"

"(La implementación de la segunda fase) va bien. Hoy tuvieron un problema, según tengo entendido, con una bomba que explotó y causó graves daños a algunas personas, probablemente mató a algunas personas. Me dicen que simplemente ocurrió (...) Pero la segunda fase avanza. Llegará muy pronto", ha dicho Trump.

Cualquier cosa que diga Trump ya es claro que es una sandez que tan solo se creen los imbéciles y los putinistas, valga la redundancia.
Suena a amenaza tipo "solución final"...
#2 Por mucho que los israelíes hayan estado deseando hacerlo, no han podido genocidar a los palestinos en décadas siguiendo las teorías mas salvajes
Pero Trump acabará con todos muy pronto y sugieres ¿algo más salvaje aun?
¿Pero qué clase de proceso mental has seguido para que se te ocurra decir eso?
