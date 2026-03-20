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Trump respalda a quienes piden retirar las bases de EE.UU. de España

Trump respalda a quienes piden retirar las bases de EE.UU. de España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.

| etiquetas: trump , bases en españa , amenazas , otan
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12 comentarios
8 2 1 K 73 politica
homevideo92 #1 homevideo92
Hasta luego, cierra al salir
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ipanies #4 ipanies
Acelera la transición energética, destroza el falso prestigio del faro de occidente, quita las mascaras de los tecnofascistas y se va a cargar la OTAN... Seguro que Trump no es de Podemos?!?!
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Cuñado #7 Cuñado
Mira tú, pues no contaba yo con estar de acuerdo en algo con Trump en política international...
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#10 Grahml *
#0 Duplicada:

www.meneame.net/story/trump-ve-bien-retirar-bases-espana-otros-paises-


"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que “tienen razón” los legisladores que opinan que Washington debe retirarse de las bases militares en España y otros países de la OTAN que, según él, no colaboran para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz. El republicano se ha dirigido a la prensa en el momento de tomar el helicóptero en los jardines de la Casa Blanca y comenzar su descanso de fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida."

Es el mismo momento al que se refiere en ambas noticias.
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
Pues ya estaría, no? :->


Lo mucho que iban a rebuznar los defensores de la soberanía e integridad territorial" si EEUU abandona las bases. xD
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powernergia #6 powernergia
Pues si si estamos de acuerdo, ya está!!!
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#3 F.c.r *
Miedito me da este tío, sabe dios lo que puede hacer este Dorito resentido. Medios, poder y ganas... Sabe dios lo que puede hacer, Marruecos, Canarias, Cataluña.. Frentes y poder no le faltan para desestabilizar cualquier país.
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Cuñado #5 Cuñado
#3 Marruecos, Canarias, Cataluña...

¿Qué va a hacer? ¿Bombardearlos? :shit:
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#11 pirat
#3 #5 Lo que fuera a hacer los terroristas yankis, lo haría igual con bases o sin ellas, con otan o fuera de ella,,,
Entre unos y otros, al menos Canarias y las ciudades autónomas están sentenciadas... El odio y hostilidad yanki, exageradas por la insana naranja escaqueada, van a concederle al sátrapa marroquí lo que desee para tapar sus vergüenzas, ya que no es capaz ni de mantener a sus menores mientras se gasta millonadas en armamento yanki...
Todo un despropósito y lo del Sàhara una cagada monumental.
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#12 F.c.r *
#5 Pues no se lo que pueden hacer, pero te comento así, como el que no quiere la cosa, que en Canarias, desde archivos de inteligencia y testimonios de agentes, señalan que en la década de 1970, la CIA y otros servicios estadounidenses monitorizaban de cerca la región, apoyaron de forma indirecta ciertos grupos africanistas y separatistas, en el contexto de la Presión de EEUU para que España entrara en la OTAN.
En cuanto a Cataluña: hay análisis de inteligencia privada (como Stratfor) que…   » ver todo el comentario
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#2 fasta
Y tienen razón
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#9 txelin
Si necesita ayuda en la mudanza, que lo diga que yo voy a ayudarle
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menéame