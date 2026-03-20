Trump respalda a quienes piden retirar las bases de EE.UU. de España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.
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"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que “tienen razón” los legisladores que opinan que Washington debe retirarse de las bases militares en España y otros países de la OTAN que, según él, no colaboran para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz. El republicano se ha dirigido a la prensa en el momento de tomar el helicóptero en los jardines de la Casa Blanca y comenzar su descanso de fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida."
Es el mismo momento al que se refiere en ambas noticias.
Lo mucho que iban a rebuznar los defensores de la soberanía e integridad territorial" si EEUU abandona las bases.
¿Qué va a hacer? ¿Bombardearlos?
Entre unos y otros, al menos Canarias y las ciudades autónomas están sentenciadas... El odio y hostilidad yanki, exageradas por la insana naranja escaqueada, van a concederle al sátrapa marroquí lo que desee para tapar sus vergüenzas, ya que no es capaz ni de mantener a sus menores mientras se gasta millonadas en armamento yanki...
Todo un despropósito y lo del Sàhara una cagada monumental.
En cuanto a Cataluña: hay análisis de inteligencia privada (como Stratfor) que… » ver todo el comentario