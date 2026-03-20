Trump respalda a quienes piden retirar las bases de EE.UU. de España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.