Trump respalda al presidente sirio y el uso de la fuerza en el noreste del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este martes en defensa del mandatario de transición sirio, Ahmed al Shara, del que afirmó que está “trabajando muy duro”, al día siguiente de la excarcelación de reclusos de Estado Islámico que se encontraban en prisiones del este de Siria, hasta ahora controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en pleno proceso de traspaso de estos centros a las fuerzas de seguridad vinculadas a Damasco.
| etiquetas: trump , ahmed al shara , estado islámico
Utilizados para robar el petróleo y abandonados como un kleenex.
En paralelo, el Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes se han responsabilizado mutuamente de la liberación de yihadistas retenidos en instalaciones como la prisión de Al Shaddadi, en el sur de la gobernación de Al Hasaka, donde, según las FDS, había hasta 1.500 combatientes del grupo. “Aunque la prisión de Shaddadi está a solo dos kilómetros de una base de la coalición internacional, las reiteradas llamadas a la base no han obtenido respuesta”, denunció la alianza kurdo-árabe.
A atarse bien los machos, europedos.
Poco nos pasa para lo que nos merecemos.