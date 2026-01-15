Trump respalda al presidente sirio y el uso de la fuerza en el noreste del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este martes en defensa del mandatario de transición sirio, Ahmed al Shara, del que afirmó que está “trabajando muy duro”, al día siguiente de la excarcelación de reclusos de Estado Islámico que se encontraban en prisiones del este de Siria, hasta ahora controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en pleno proceso de traspaso de estos centros a las fuerzas de seguridad vinculadas a Damasco.