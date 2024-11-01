edición general
Trump reafirma que EE.UU. negocia con los lideres del régimen en Cuba y asegura que están “muy cerca” de un acuerdo

Trump reafirma que EE.UU. negocia con los lideres del régimen en Cuba y asegura que están “muy cerca” de un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración mantiene contactos directos con el gobierno de Cuba y que ambas partes estarían “muy cerca” de alcanzar un posible acuerdo, en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla. Durante declaraciones públicas, Trump aseguró que existen conversaciones en curso con personas de alto nivel dentro del régimen cubano y describió la situación del país como la de una “nación fallida”

Me lo veo venir: hoteles de la cadena Trump en la costa cubana y que les compren el petróleo y pueden seguir con su régimen si se olvidan de Rusia y China. Sería otro punto más a la distopia rampante.
#1

Yo había pensado en el petróleo solo ... pero la primera parte de tu argumento igual tiene más peso.

Luego veremos a Marco Rubio llorando agarrado a Corina Machado. xD
El acuerdo es real, ahora mismo en Cuba se están acordando de la putísima madre de Trump.
