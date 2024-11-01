Trump reafirma que EE.UU. negocia con los lideres del régimen en Cuba y asegura que están “muy cerca” de un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración mantiene contactos directos con el gobierno de Cuba y que ambas partes estarían “muy cerca” de alcanzar un posible acuerdo, en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla. Durante declaraciones públicas, Trump aseguró que existen conversaciones en curso con personas de alto nivel dentro del régimen cubano y describió la situación del país como la de una “nación fallida”