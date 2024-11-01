Trump propone un aumento masivo del gasto en defensa para 2027 hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares, alegando que «vivimos tiempos peligrosos» [en]

El presidente Donald Trump propuso el miércoles fijar el gasto militar estadounidense en 1,5 billones de dólares en 2027, alegando que vivimos «tiempos turbulentos y peligrosos». El presupuesto militar para 2026 se fijó en 901 000 millones de dólares. «Esto nos permitirá construir el “ejército soñado” al que tenemos derecho desde hace tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, independientemente quien sea nuestro enemigo», afirmó Trump en una publicación en Truth Social en la que anunciaba su propuesta.