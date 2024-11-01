edición general
Trump propone un aumento masivo del gasto en defensa para 2027 hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares, alegando que «vivimos tiempos peligrosos» [en]

Trump propone un aumento masivo del gasto en defensa para 2027 hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares, alegando que «vivimos tiempos peligrosos» [en]

El presidente Donald Trump propuso el miércoles fijar el gasto militar estadounidense en 1,5 billones de dólares en 2027, alegando que vivimos «tiempos turbulentos y peligrosos». El presupuesto militar para 2026 se fijó en 901 000 millones de dólares. «Esto nos permitirá construir el “ejército soñado” al que tenemos derecho desde hace tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, independientemente quien sea nuestro enemigo», afirmó Trump en una publicación en Truth Social en la que anunciaba su propuesta.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
El peligro es Trump.
#6 cocococo *
#1 Por decir eso ya no te dejarán entrar en los Estados Unidos... y ten cuidado no sea que te envíen a un Delta Force:

vandal.elespanol.com/random/es-oficial-eeuu-exigira-el-historial-de-re
#7 Alcalino
#6 Y este año es el mundial de Futbol.

Va a ser divertido ver a todos los tontos del futbol descubrir lo que les tiene preparado el "país de la libertad" cuando pasen por los controles.
Cantro #8 Cantro
Y al mismo tiempo, expulsa a los ingenieros extranjeros y degrada el nivel educativo en su país.
Pertinax #4 Pertinax
Para trapiñar dictadores bananeros basta con la inversión actual. Para dominar países ha quedado claro que necesitan mucha más panoja, porque vaya tela.

Van camino de parecerse a Rusia.
#5 Alcalino
Yo ya lo tengo claro, se está preparando para la guerra con China, y esa guerra será la tercera guerra mundial.

Quiere que el imperio caiga matando a toda la humanidad.
pitercio #3 pitercio
Un tercio se lo va a gastar en ropa de abrigo y estufas, que en Groenlandia hace rasquilla.
powernergia #2 powernergia
Ese hombre de paz.
millanin #9 millanin
La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad
1984, George Orwell
