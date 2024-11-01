·
Trump presume de haber acabado con ocho guerras, pero ¿cuál es la realidad?
El presidente de EEUU exagera tanto el concepto de guerra como el de paz para presentarse ante el mundo y los suyos como un pacificador
trump
guerras
gaza
ucrania
actualidad
Mauro_Nacho
Trump solo quiere ser protagonista, el centro de atención, es un narcisista patológico, no tiene la más mínima auto crítica, tiene un ego insaciable, siendo un viejo demente.
Con un presidente así, tan manipulable, con esas debilidades patológicas tan grandes, habría que preguntarse quién gobierna EE.UU.,
EE.UU. es un gigante sin cabeza, su política exterior son bandazos sin control.
