Trump, al presidente de Paraguay: '¡Qué joven tan guapo! No significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes. Las mujeres, sí

Trump, al presidente de Paraguay: '¡Qué joven tan guapo! No significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes. Las mujeres, sí  

"Presidente Peña. Gracias. Un hombre guapo. Siempre es bonito ser joven y guapo. Eso no significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes y guapos. Las mujeres... sí. Por los hombres tengo menos interés", ha dicho entre algunas risas de los asistentes.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
jonolulu
Cuando parece que no se puede dar más asco, le sujetan el cubata y se supera
K 119
ManTK
#1 no hay presidentes de Paraguay feos, sino cubatas de menos. Y en esas condiciones, que compre vaselina.
K 25
ipanies
Idiocracia XXX
Este hace un puto lumbreras a Rajoy!!! o_o
K 44
Metabarón
Excusatio non petita...
K 31
roker
Hombres no. Mujeres sí. Niñas también.
K 26
cntand
Cuando alguien se tiene que justificar... Trump, igual te gustan los hombres. No pasa nada, nos vas a caer igual de mal.
K 25
josde
Naranjito pederasta en todo su apogeo.
K 20
Mangione
 media
K 12
Spirito
¿Y?

¿Y si Elon Musk fuera gay o bisex o hetero qué?

¿Y?

Elon Musk la ha cagado por muchos motivos, creo que se ha equivocado, pero como humano que es.

¿Puede y quiere o debe rectificar? No lo sé.
K 8
d5tas
¿Le ha preguntado si le gusta la peliculas de gladiadores?
K 8

