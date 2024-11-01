Trump planea una crisis falsa para descartar las elecciones de 2028 y mantenerse en el poder [ENG]

El representante demócrata Dan Goldman está haciendo sonar la alarma sobre algo que, hasta hace poco, parecía impensable. Goldman afirmó que el reciente discurso del presidente Donald Trump ante cientos de generales estadounidenses sentó las bases para una toma de poder autoritaria. “También creo que es realmente peligroso porque está tratando de fabricar una crisis para que Donald Trump pueda seguir tomando más y más acciones autoritarias y para que pueda usurpar más poder”