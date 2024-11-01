edición general
Trump planea una crisis falsa para descartar las elecciones de 2028 y mantenerse en el poder [ENG]

El representante demócrata Dan Goldman está haciendo sonar la alarma sobre algo que, hasta hace poco, parecía impensable. Goldman afirmó que el reciente discurso del presidente Donald Trump ante cientos de generales estadounidenses sentó las bases para una toma de poder autoritaria. “También creo que es realmente peligroso porque está tratando de fabricar una crisis para que Donald Trump pueda seguir tomando más y más acciones autoritarias y para que pueda usurpar más poder”

Catacroc #2 Catacroc
Cuando pase, que pasara, no podremos decir que no se vio venir, por que se veia venir desde el 1er dia.
themarquesito #4 themarquesito
Aviso: el Daily Boulder tiene una relación con la verdad muy problemática. Es la versión de izquierdas de The Gateway Pundit en cuanto a sensacionalismo y distancia respecto a la verdad
elGude #3 elGude
A ver, ya lo dijeron durante las elecciones, que si él ganaba no iban a tener que volver a votar.
Ramen #1 Ramen
¿Va a pegarle fuego al edificio del congreso y el senado?
pitercio #7 pitercio
A ver, ya dio un golpe que al final triunfó.
HAL9K #5 HAL9K
Ya está muy mayor para mantenerse mucho tiempo en ningún sitio.
kreepie #6 kreepie
Al final, como no se lo quiten del medio por las buenas o por las malas, terminarán a tiros entre ellos en una guerra civil.
Fran_Ramos #8 Fran_Ramos
una visita a dallas y ....
