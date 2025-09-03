Trump planea bloquear dos megaparques eólicos de Iberdrola en las costas de Massachusetts

La guerra de Trump contra la energía renovable generada a través de parques eólicos marinos está a punto de implicar a Iberdrola. Según adelantaron Bloomberg y Reuters y ha podido confirmar este periódico por fuentes próximas a la energética, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está maniobrando para que le sea retirada la licencia federal que se le concedió a Avangrid, filial de Iberdrola en EE UU, para la construcción de dos megaplantas en las costas de Massachusetts. El proyecto New England Wind, el que ahora está bajo revisión...
| etiquetas: trump , bloqueo , megaparques eólicos , iberdrola , massachusetts
www.4coffshore.com/news/us-gov27t-suspended-revolution-wind-over-27swa
Todo falso.
Incluyendo lo de "fea", ya que las instalaciones para la generación de electricidad no son ni "feas" ni "bonitas".
Siempre mete adjetivos que no pintan nada con lo que describe.