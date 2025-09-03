Trump planea bloquear dos megaparques eólicos de Iberdrola en las costas de Massachusetts

La guerra de Trump contra la energía renovable generada a través de parques eólicos marinos está a punto de implicar a Iberdrola. Según adelantaron Bloomberg y Reuters y ha podido confirmar este periódico por fuentes próximas a la energética, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está maniobrando para que le sea retirada la licencia federal que se le concedió a Avangrid, filial de Iberdrola en EE UU, para la construcción de dos megaplantas en las costas de Massachusetts. El proyecto New England Wind, el que ahora está bajo revisión...