Trump planea bloquear dos megaparques eólicos de Iberdrola en las costas de Massachusetts

La guerra de Trump contra la energía renovable generada a través de parques eólicos marinos está a punto de implicar a Iberdrola. Según adelantaron Bloomberg y Reuters y ha podido confirmar este periódico por fuentes próximas a la energética, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está maniobrando para que le sea retirada la licencia federal que se le concedió a Avangrid, filial de Iberdrola en EE UU, para la construcción de dos megaplantas en las costas de Massachusetts. El proyecto New England Wind, el que ahora está bajo revisión...

vviccio
Poco les falta para la quema de brujas.
Khadgar
#2 Atadas a molinos de viento. Así queman dos pájaros de un tiro.
cocolisto
Y los de vox tan contentos.Objetivo conseguido.
#3 Eukherio
#1 Es parte del plan. La de plazas de toros que conseguirán a cambio de su silencio.
#7 Grahml
«El presidente estadounidense tiene una especial inquina hacia la energía eólica marina, una alternativa renovable a la que ha llegado a calificar de “fea, cara y poco fiable”.»


Todo falso.

Incluyendo lo de "fea", ya que las instalaciones para la generación de electricidad no son ni "feas" ni "bonitas".
#8 R2dC
#7 Incluye fea por que es parte del escaso vocabulario que maneja.

Siempre mete adjetivos que no pintan nada con lo que describe.
Olepoint
En breve veremos a los jefes de Ibertrola en los medios de descomunicación, con la banderita española tatuada en la frente llorando y apelando al espíritu español...
