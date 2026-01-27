edición general
Trump pide ahora una “investigación honrada” sobre la muerte de Pretti en Minneapolis: “Amo a su familia”

El presidente de EE UU, que ha cambiado de estrategia para mitigar la crisis provocada por la toma de Minnesota, ratifica a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, centro de todas las críticas

bioibon #1 bioibon
Se puede ser mas mezquino e hijo de puta?
Dene #5 Dene
#1 esperate a mañana....
Mangione #7 Mangione
#1 Sujétale el cubata...  media
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
#1 una cosa es se mezquino e hijo de puta, y otra ademas idiota, cuando en las encuestas y el sentimiento favorable a su gobierno caen en picado.
Es decir, el Gobierno sigue siendo un nido de hijos de puta prepotentes ávidos de dinero y poder, pero se han percatado que para seguir haciendo lo que les sale de los huevos tienen que contener la situación. Y si hay que cambiar radicalmente de discurso, pues se cambia.
Al hilo de esto, y no sé si estará relacionado, siempre me ha llamado la atención…   » ver todo el comentario
woody_alien #10 woody_alien *
#1 Siempre actúa así, como matón, y en cuanto alguien lo confronta seriamente recula y dice que ha sido una broma. El gobernador le ha sacado a la Guardia Nacional para controlar su ICE y se ha cagado patas abajo.
#4 PerritaPiloto
No ama a su familia. Se acaba de enterar que existe, literalmente.

No hace falta investigación honrada. Todos hemos visto como una vez inmovilizado le vaciaban un cargador entero en el cuerpo.

Lo que hace falta es juicio y condena. Aunque un año después se librará de la cárcel por un perdón presidencial.
Cehona #3 Cehona
Trump ha vendido varias veces su alma al diablo.
Por mucho que pise una Iglesia.
Dene #6 Dene *
Que hagan un juicio público y con jurado en la misma ciudad de la ejecución
Los idiotas de la gestapo van a ver lo que le importa a su jefe sacrificar a dos o tres perros
LeDYoM #2 LeDYoM
Honrada quiere decir que nadie nombrado por el o afín a él participará?
MisturaFina #9 MisturaFina
Sucio charlatán y mentiroso.
