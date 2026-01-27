Trump pide ahora una “investigación honrada” sobre la muerte de Pretti en Minneapolis: “Amo a su familia”

El presidente de EE UU, que ha cambiado de estrategia para mitigar la crisis provocada por la toma de Minnesota, ratifica a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, centro de todas las críticas
| etiquetas: trump , pretti , investigación , muerte
Es decir, el Gobierno sigue siendo un nido de hijos de puta prepotentes ávidos de dinero y poder, pero se han percatado que para seguir haciendo lo que les sale de los huevos tienen que contener la situación. Y si hay que cambiar radicalmente de discurso, pues se cambia.
Al hilo de esto, y no sé si estará relacionado, siempre me ha llamado la atención… » ver todo el comentario
No hace falta investigación honrada. Todos hemos visto como una vez inmovilizado le vaciaban un cargador entero en el cuerpo.
Lo que hace falta es juicio y condena. Aunque un año después se librará de la cárcel por un perdón presidencial.
Por mucho que pise una Iglesia.
Los idiotas de la gestapo van a ver lo que le importa a su jefe sacrificar a dos o tres perros