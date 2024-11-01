Trump nombra a Erika Kirk como miembro de la junta de la Academia de la Fuerza Aérea

La Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está compuesta por 16 integrantes. Su misión consiste en asesorar al secretario de Defensa con recomendaciones sobre posibles cambios en la academia. Además, el organismo elabora un informe anual en el que evalúa distintos aspectos de la institución, entre ellos la moral de los cadetes, la situación financiera y el desempeño académico.