Trump nombra embajador en Sudáfrica a Leo Brent Bozell III, un defensor del ‘apartheid’ en los años ochenta

Trump nombra embajador en Sudáfrica a Leo Brent Bozell III, un defensor del ‘apartheid’ en los años ochenta

En plena tormenta diplomática entre Washington y Pretoria, el diplomático promueve la acogida de afrikáners en Estados Unidos como refugiados debido al supuesto “genocidio blanco”

| etiquetas: trump , sudáfrica , leo brent bozell , apartheid
7 comentarios
xyzzy #7 xyzzy
Para que Musk se encuentre como en casa, qué gran amigo
1
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ideal para seguir ayudando a los afrikaners a salir del país debido al genocidio que están sufriendo
0
#6 Nasser
#2 Genocidio inventado por Trumpeta y afines.
4
Dene #3 Dene
Pues que le nieguen el visado de entrada y listo
0
Pointman #4 Pointman
Refugiados que luego dejan tirados en USA.
0
#1 Nasser *
Accesible en modo lectura.
0
#5 Leon_Bocanegra
Esa etiqueta no ayuda
0

