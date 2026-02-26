·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
19
clics
Trump nombra embajador en Sudáfrica a Leo Brent Bozell III, un defensor del ‘apartheid’ en los años ochenta
En plena tormenta diplomática entre Washington y Pretoria, el diplomático promueve la acogida de afrikáners en Estados Unidos como refugiados debido al supuesto “genocidio blanco”
|
etiquetas
:
trump
,
sudáfrica
,
leo brent bozell
,
apartheid
20
2
0
K
151
politica
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
xyzzy
Para que Musk se encuentre como en casa, qué gran amigo
1
K
21
#2
Verdaderofalso
*
Ideal para seguir ayudando a los afrikaners a salir del país debido al genocidio que están sufriendo
0
K
20
#6
Nasser
#2
Genocidio inventado por Trumpeta y afines.
4
K
65
#3
Dene
Pues que le nieguen el visado de entrada y listo
0
K
12
#4
Pointman
Refugiados que luego dejan tirados en USA.
0
K
12
#1
Nasser
*
Accesible en modo lectura.
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
Esa etiqueta no ayuda
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
