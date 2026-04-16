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Trump no tiene ningún plan para reducir la deuda estadounidense de 39 billones de dólares, pero sí quiere recortar la ayuda a la infancia [ENG]

Trump no tiene ningún plan para reducir la deuda estadounidense de 39 billones de dólares, pero sí quiere recortar la ayuda a la infancia [ENG]

La confrontación era inevitable. Cuando el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, compareció el miércoles ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes para defender el presupuesto fiscal de 2027 del presidente Trump, la sesión se desató casi de inmediato: los manifestantes fueron expulsados del hemiciclo antes de que Vought pudiera terminar su discurso inicial, y los congresistas demócratas esperaban su turno para arremeter.

| etiquetas: trump , infancia , ayuda , deuda , gasto
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7 comentarios
16 1 0 K 230 actualidad
mmlv #2 mmlv
Ya sabemos que a Trump de la infancia solo le interesa una cosa...
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Espera, no era el DOGE de Musk la herramienta para ello?
Que ha pasado?
www.meneame.net/story/doge-quiere-recortar-1-9-billones-trillion-advie
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
¿Y pa qué quiere un plan si se la sopla la deuda?
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Ahora toda su atención está puesta en jugar al Risk con su amigo benja.
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obmultimedia #6 obmultimedia
Trump quiere llevar a la bancarota al pais como buen dictador, todas las riquezas para el, su familia y amistades y al pueblo solo migajas.
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#7 harverto
Quitar las ayudas a la infancia es como el que quiere adelgazar cambiando el azúcar del café por sacarina, pero después de comer medio kilo de chuletón, una bandeja de langostinos, una botella de vino, copa de helado 3 chocolates y media botella de café irlandés, para bajarlo.
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#3 daniMate
Para sanidad, educacion y ayudas nunca hay dinero.
Pero para armas, todo el que quieras
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