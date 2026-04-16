Trump no tiene ningún plan para reducir la deuda estadounidense de 39 billones de dólares, pero sí quiere recortar la ayuda a la infancia [ENG]

La confrontación era inevitable. Cuando el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, compareció el miércoles ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes para defender el presupuesto fiscal de 2027 del presidente Trump, la sesión se desató casi de inmediato: los manifestantes fueron expulsados del hemiciclo antes de que Vought pudiera terminar su discurso inicial, y los congresistas demócratas esperaban su turno para arremeter.