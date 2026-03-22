Trump no es más que un niño malcriado

Me ha venido a la cabeza un grabado de Goya cuando he visto que Trump culpaba a un analista del NYT por no ir a llegar a un aucerdo con Irán. www.meneame.net/story/trump-dice-no-quiere-llegar-acuerdo-iran-culpa-a En palabras del pintor aragonés: «La neglicencia, la tolerancia y el mimo hacen a los niños antojadizos, golosos, perezosos e insufribles, llegan a grandes y son niños todavía. Tal es el de la rollona». Esa imagen ridícula de un adulto con su barba metiéndose los dedos en la boca, vestido como iban los críos de la época, chichonera, faldellín y unos amuletos en la cintura para protegerles del mal y la enfermedad no distan mucho de los gestos y modo de comportarse de Donald Trump, un repugnante viejo caprichoso y malcriado que nos jode a todos por su posición de poder en el mundo. Goya hizo este grabado para ridiculizar la educación que se daba a los nobles, y lo mismo podemos decir que sucede con los hijos de los ricos hoy, viendo a Trump. Lo que ni Goya vio venir es que los eligiéramos nosotros mismos para que nos gobernarnan. En su tiempo al menos lo heredaban por cuna.