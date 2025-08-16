·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
25
clics
Trump: "No hay acuerdo hasta que lo haya"
Tras la reunión con el líder del Kremlin, el mandatario estadounidense declaró además que "las naciones europeas deben involucrarse un poco" en el conflicto.
|
etiquetas
:
putin
,
trump
,
ucrania
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Le ha poseído el alma de M. Rajoy
4
K
66
#3
Connect
#1
Es una frase famosa que hace exactamente un siglo dijo primero el jugador de beisbol Yogi Berra: “una cosa no ha acabado hasta que no ha acabado”. Supongo que el que le ha hecho el speech final lo habrá sacado de ahí...
0
K
13
#12
Ukchay
#1
gallego total si
0
K
12
#8
UNX
TACO.
1
K
25
#9
alcama
#_7
¿En qué momento deben rendirse los palestinos?
2
K
24
#13
Connect
#9
Los palestinos ya están tendidos. Ahora simplemente los están aniquilando.
0
K
13
#4
PerritaPiloto
¿Involucrarse un poco significa movilizar los ejércitos?
1
K
17
#7
Jakeukalane
Creo que en Ucrania están esperando a que Rusia tenga Povkrosk, Kupiansk y Kostiantynivka para rendirse. O quizás quieran millones más de muertos, quién sabe.
2
K
15
#5
ipanies
Se te han pichado en la cara otra vez los rusos y ahora quiere repartir el orin con las colonias europeas... Era previsible.
0
K
12
#10
Milmariposas
Bueno. Sorpresa cero. Ya dije yo por aquí hace un par de días que esta cumbre era papel mojado. Cero decepción.
Tratándose de quien se trataba, expectativas ninguna.
0
K
12
#6
Apotropeo
Hoy se celebra San Perogrullo
0
K
9
#11
Elinformal
Telecospedal
0
K
6
#2
alcama
*
Yo añadiría que cuando lo haya entonces habrá acuerdo, no antes ,que no había , si no en ese momento en que haya es cuándo habrá acuerdo.
0
K
5
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
