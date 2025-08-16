edición general
6 meneos
25 clics
Trump: "No hay acuerdo hasta que lo haya"

Trump: "No hay acuerdo hasta que lo haya"

Tras la reunión con el líder del Kremlin, el mandatario estadounidense declaró además que “las naciones europeas deben involucrarse un poco” en el conflicto.

| etiquetas: putin , trump , ucrania
5 1 0 K 73 actualidad
13 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Le ha poseído el alma de M. Rajoy
4 K 66
Connect #3 Connect
#1 Es una frase famosa que hace exactamente un siglo dijo primero el jugador de beisbol Yogi Berra: “una cosa no ha acabado hasta que no ha acabado”. Supongo que el que le ha hecho el speech final lo habrá sacado de ahí...
0 K 13
Ukchay #12 Ukchay
#1 gallego total si
0 K 12
#8 UNX
TACO.
1 K 25
alcama #9 alcama
#_7 ¿En qué momento deben rendirse los palestinos?
2 K 24
Connect #13 Connect
#9 Los palestinos ya están tendidos. Ahora simplemente los están aniquilando.
0 K 13
#4 PerritaPiloto
¿Involucrarse un poco significa movilizar los ejércitos?
1 K 17
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Creo que en Ucrania están esperando a que Rusia tenga Povkrosk, Kupiansk y Kostiantynivka para rendirse. O quizás quieran millones más de muertos, quién sabe.
2 K 15
ipanies #5 ipanies
Se te han pichado en la cara otra vez los rusos y ahora quiere repartir el orin con las colonias europeas... Era previsible.
0 K 12
Milmariposas #10 Milmariposas
Bueno. Sorpresa cero. Ya dije yo por aquí hace un par de días que esta cumbre era papel mojado. Cero decepción.

Tratándose de quien se trataba, expectativas ninguna.
0 K 12
Apotropeo #6 Apotropeo
Hoy se celebra San Perogrullo
0 K 9
#11 Elinformal
Telecospedal
0 K 6
alcama #2 alcama *
Yo añadiría que cuando lo haya entonces habrá acuerdo, no antes ,que no había , si no en ese momento en que haya es cuándo habrá acuerdo.
0 K 5

menéame