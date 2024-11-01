edición general
Trump no descarta una acción militar para anexionarse Groenlandia ante una pregunta directa y responde: "Sin comentarios"

Preguntado sobre si utilizaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia, el presidente respondió "sin comentarios" durante una breve entrevista telefónica con NBC News

eeuu , ue , trump , groenlandia , otan , dinamarca
Donal_Trom #1 Donal_Trom
Hay que parar a Pooting el expansionista.
Compremos más armas a EEUU!!!!
Nuestros valores occidentales están en juego.
desastrecolosal #2 desastrecolosal
#1 Cuando el zanahorio invada y lleve 4 años de guerra como el lider Putin, entonces ok a tu comentario. Mientras tanto..tápate las verguenzas, reconoce que Putin es un asesino de masas y luego vuelve a escribir desde tu teclado en ese occidente que tanto te disgusta.
Tkachenko #3 Tkachenko
#2 astroturfer multicuentas NAFO detected
desastrecolosal #5 desastrecolosal
#3 hahah eres un MEME tio!

Que personaje :palm: :palm:
azathothruna #4 azathothruna
Que tan factible es echar a gringolandia de la OTAN?
#6 xuanra2002
Se lo van a comprar a Dinamarca por vales por 4 trillones de dolares en F35.
