Trump-Netanyahu: el perro y la cola [en]

¿Cuál es la base de la relación entre Estados Unidos e Israel? Lo sabemos de buena fuente: el complejo militar-industrial. Israel comparte tecnología militar avanzada y colabora en el desarrollo del armamento de última generación de la industria militar de Estados Unidos. Esta relación, a pesar de las contradicciones con otros intereses estadounidenses, se considera beneficiosa y perdurable.
| etiquetas: estados unidos , militarismo , imperialismo , israel
Es como otras cosas como cuando se promovió la industria de electronica y chips en taiwan.
Para tener una colonia no basta solo con poner bases militares propias o conjuntas hay que crear una economia y que a ser posible sea dependiente, sea subsidiaria del pais central del imperio. Se opera con la banca, con la banca central, con los tipos de interes, con el tipo de cambio, con la financiacion, con las importaciones y exportaciones para desarrollar una economia
para que este teniendo problemas con cohetes con chips de lavadoras de hezbollah, huties o iranies