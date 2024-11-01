Trump se muestra reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania tras su llamada con Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves sus reticencias a "agotar" los misiles Tomahawk para venderlos a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia, una idea que al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, "no le ha gustado" cuando el magnate republicano se la ha transmitido durante su llamada, celebrada unas horas antes.
Pues como el resto de armas que usa Ucrania. Y seguramente los que presionan a Putin para que responda a lo bestia a ese tipo de acciones van ganando peso.
Un, dos, tres, un pasito pa' tras
Pero me parece bien; se puede liar una buena con Rusia y meternos a todos, aun mas, en una mierda muy grande.