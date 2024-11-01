edición general
Trump se muestra reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania tras su llamada con Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves sus reticencias a "agotar" los misiles Tomahawk para venderlos a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia, una idea que al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, "no le ha gustado" cuando el magnate republicano se la ha transmitido durante su llamada, celebrada unas horas antes.

| etiquetas: taco , trump , missiles , ahora sí , ahora no
9 comentarios
HeilHynkel
Hoy el viento sopla del otro lado para TACO.
yokitolakaka
#1 pues estaría bien que los democratizaran
Sigo_intentandolo
Venderle misiles que pagara la UE...
Aperitx
El problema creo que es que esos misiles aunque salgan de ucrania los controlan los estadounidenses con sus satélites lo que Rusia considera que USA entraría sería parte de la guerra.
HeilHynkel
#6

Pues como el resto de armas que usa Ucrania. Y seguramente los que presionan a Putin para que responda a lo bestia a ese tipo de acciones van ganando peso.
Aperitx
#7 No son iguales. Una cosa es que te digan donde disparar y otra que disparen por ti.
El_dinero_no_es_de_nadie
Un, dos, tres, un pasito pa' lante María.
Un, dos, tres, un pasito pa' tras
oceanon3d
Trump = agente ruso desde los años ochenta ... ahora solo puede sobar falo de Putin si no quiere acabar ante un tribunal militar en su país.

Pero me parece bien; se puede liar una buena con Rusia y meternos a todos, aun mas, en una mierda muy grande.
Falk
Igual es que no quieren quedarse sin misiles ahora que China está cerrando el mercado de tierras raras
