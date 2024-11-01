edición general
Trump llama "una vergüenza" al presidente israelí Herzog y exige el indulto de Netanyahu. [ENG]

Trump llama "una vergüenza" al presidente israelí Herzog y exige el indulto de Netanyahu.

- Trump exigió en una entrevista el jueves que el presidente israelí Herzog indulte al primer ministro Netanyahu "hoy", calificando a Herzog como "una vergüenza" por no actuar antes. Trump afirmó que Herzog le prometió cinco veces que otorgaría el indulto y dijo que se niega a reunirse con el presidente israelí hasta que se conceda la clemencia. La oficina de Herzog respondió diciendo que Israel "es un estado soberano regido por el estado de derecho" y que la solicitud de indulto aún está bajo revisión legal.

jm22381 #1 jm22381
Trump dejando claro que Netanyahu tiene todos los vídeos que Epstein le pasó de él :tinfoil:
#2 bitonrino
Si pensamos un momento ... :
Netanyahu masacra palestinos para librarse de la justicia, alarga la cosa unos años.
Trump, monta guerras para librarse the los archivos de Epstein.
El mundo a las puertas de la tercera guerra mundial como escapatoria de carcel de dos tarados.
#3 oscarcr80
De cantante de la Decada Prodigiosa, después en solitario, y ahora es presidente de Israel!
