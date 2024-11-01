Trump llama "una vergüenza" al presidente israelí Herzog y exige el indulto de Netanyahu. [ENG]

- Trump exigió en una entrevista el jueves que el presidente israelí Herzog indulte al primer ministro Netanyahu "hoy", calificando a Herzog como "una vergüenza" por no actuar antes. Trump afirmó que Herzog le prometió cinco veces que otorgaría el indulto y dijo que se niega a reunirse con el presidente israelí hasta que se conceda la clemencia. La oficina de Herzog respondió diciendo que Israel "es un estado soberano regido por el estado de derecho" y que la solicitud de indulto aún está bajo revisión legal.