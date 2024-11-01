edición general
Trump, el líder fascista del siglo XXI

El presidente estadounidense no es Hitler o Mussolini, pero se está acercando más a ellos que a la derecha populista radical

inventandonos #1 inventandonos *
Y todavía no ha pedido el Reichtag. Esto solo puede ir a mejor
#2 Rixx
A ver cuánto tarda en implosionar :popcorn:
