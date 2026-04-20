Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para combatir el aumento de los precios de la energía [eng]

El 20 de abril de 2026, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) mediante una serie de memorandos presidenciales destinados a combatir el aumento de los precios de la energía. Alegando que la insuficiencia en la producción y transporte de energía constituye una amenaza para la defensa nacional y la seguridad económica. La invocación de la DPA (específicamente la Sección 303) otorga al gobierno federal poderes de "tiempo de guerra" para dirigir y financiar la industria privada.