Trump indulta a George Santos, el excongresista republicano que se inventó su vida y fue condenado a siete años por fraude

“George Santos era un poco 'pícaro', pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión”, publicó Trump en Truth Social. Donald Trump ha indultado al excongresista estadounidense George Santos, quien debía cumplir más de siete años en una prisión federal. El congresista republicano de Nueva York fue sentenciado en el pasado abril tras admitir haber engañado a donantes y robado la identidad de 11 personas, incluyendo a sus propios familiares, para realizar donaciones a su campaña.