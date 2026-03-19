Trump hace públicos los Archivos Epstein para desviar la atención de Irán (ENG)

En un giro totalmente inusual, el presidente Trump anunció que había ordenado la publicación íntegra de los «archivos Epstein», algo de lo que todos deberíamos hablar un poco. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump declaró que, tras meses en los que los demócratas habían intentado sin pudor ocultar la verdad, los millones de páginas sin censurar de los «archivos Epstein» finalmente se harían públicos.
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No sé si vuestras respuestas #1 y #2 son siguiendo la broma o simplemente que no conocéis la página en sí. Por favor, no os toméis esta aclaración que hago como una ofensa, quizá soy yo el que no ha entendido vuestros comentarios...
Ahora se dice que publica los archivos Epstein para desviar la atención de la guerra con Irán ...
A ver si nos centramos, que mi neurona no da para mas.