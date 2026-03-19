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Trump hace públicos los Archivos Epstein para desviar la atención de Irán (ENG)

Trump hace públicos los Archivos Epstein para desviar la atención de Irán (ENG)

En un giro totalmente inusual, el presidente Trump anunció que había ordenado la publicación íntegra de los «archivos Epstein», algo de lo que todos deberíamos hablar un poco. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump declaró que, tras meses en los que los demócratas habían intentado sin pudor ocultar la verdad, los millones de páginas sin censurar de los «archivos Epstein» finalmente se harían públicos.

| etiquetas: trump , desclasificación , archivos , epstein , distracción , irán
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8 comentarios
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#4 capitan.meneito
Hay que etiquetar como HUMOR, porque uno ya no sabe qué es verdad o qué es cachondeito.
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luspagnolu #8 luspagnolu
#4 Está etiquetada así pero, claro, si lo digo, le quito la gracia.
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josde #7 josde
Publica los que le interesan a el, donde el esta haciendo sus guarradas, esos no.
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Ka1900 #2 Ka1900
Claro, claro. Después de que han pasado por la trituradora los que involucran al psicópata naranja y sus amiguis...
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DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus *
The shovel es una página humorística australiana tipo El Mundo Today.

No sé si vuestras respuestas #1 y #2 son siguiendo la broma o simplemente que no conocéis la página en sí. Por favor, no os toméis esta aclaración que hago como una ofensa, quizá soy yo el que no ha entendido vuestros comentarios...
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Ka1900 #5 Ka1900
#3 jajajajaja, pues me la he tragado. A estas alturas me lo creo todo de este chalado.
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luspagnolu #6 luspagnolu *
#5 Está etiquetada así pero, claro, si lo digo, le quito la gracia. Perdón, que este comentario era para 4. Un saludo y buen día.
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Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
Hasta hace poco, se decía que Trump declaraba la guerra a Iran para desviar la atención del tema de Epstein ...

Ahora se dice que publica los archivos Epstein para desviar la atención de la guerra con Irán ...



A ver si nos centramos, que mi neurona no da para mas.
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menéame