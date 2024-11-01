edición general
8 meneos
7 clics
Trump firma orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato, considerado cancerígeno, en EEUU

Trump firma orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato, considerado cancerígeno, en EEUU

La orden ejecutiva encarga al secretario de Agricultura de Estados Unidos que adopte medidas para facilitar la producción estadounidense de glifosato y fósforo.

| etiquetas: glifosato , trump , eeuu
7 1 0 K 99 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
josde #1 josde
Quiere reducir población como sea en su país.
0 K 20
capitan__nemo #3 capitan__nemo
¿Impulsar?
No han dejado de fabricarlo en ningun momento.
0 K 17
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
El titular es sensacionalistga.

la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasifica como "probablemente cancerígeno".

En la lista de agente posiblemente cancerígenos, en la misma cateogría del glifosato están cosas como las infusiones a muy alta temperatura (sí, el puto café a 700 grados C que ponen en Madrid entra en la misma categoría que el glifosato)

Otra cosa es que lo empiecen a echar hasta en el café del Starbuck y salga otra toxicidad ... pero con las dosis actuales controladas, no han demostrado su riesgo.
0 K 13

menéame