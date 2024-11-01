·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7915
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
10042
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5953
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
3863
clics
Pedro Sánchez, invitado especial en la gala de los 20 años de ‘Polònia’: “Es el mejor”
4124
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
más votadas
373
La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió
415
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
457
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
343
Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya
222
Dimite el director general que escondió seis meses los vídeos del Cecopi
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
7
clics
Trump firma orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato, considerado cancerígeno, en EEUU
La orden ejecutiva encarga al secretario de Agricultura de Estados Unidos que adopte medidas para facilitar la producción estadounidense de glifosato y fósforo.
|
etiquetas
:
glifosato
,
trump
,
eeuu
7
1
0
K
99
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
99
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
josde
Quiere reducir población como sea en su país.
0
K
20
#3
capitan__nemo
¿Impulsar?
No han dejado de fabricarlo en ningun momento.
0
K
17
#2
HeilHynkel
*
El titular es sensacionalistga.
la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasifica como "
probablemente
cancerígeno".
En la lista de agente posiblemente cancerígenos, en la misma cateogría del glifosato están cosas como las infusiones a muy alta temperatura (sí, el puto café a 700 grados C que ponen en Madrid entra en la misma categoría que el glifosato)
Otra cosa es que lo empiecen a echar hasta en el café del Starbuck y salga otra toxicidad ... pero con las dosis actuales controladas, no han demostrado su riesgo.
0
K
13
#4
javibaz
www.meneame.net/story/kennedy-defiende-orden-trump-sobre-glifosato-mah
#0
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No han dejado de fabricarlo en ningun momento.
la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasifica como "probablemente cancerígeno".
En la lista de agente posiblemente cancerígenos, en la misma cateogría del glifosato están cosas como las infusiones a muy alta temperatura (sí, el puto café a 700 grados C que ponen en Madrid entra en la misma categoría que el glifosato)
Otra cosa es que lo empiecen a echar hasta en el café del Starbuck y salga otra toxicidad ... pero con las dosis actuales controladas, no han demostrado su riesgo.