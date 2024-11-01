edición general
Trump evade preguntas sobre los ataques a Irán haciendo un comentario extraño sobre las estatuas del Jardín de las Rosas [ENG]

Trump evade preguntas sobre los ataques a Irán haciendo un comentario extraño sobre las estatuas del Jardín de las Rosas [ENG]  

Según Liz Landers, corresponsal de la Casa Blanca para PBS, el magnate inmobiliario hizo un comentario sobre las nuevas estatuas que instaló en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, describiéndolas como “increíbles”, mientras le insistían con preguntas sobre Irán. Un vídeo compartido en CNN muestra a periodistas gritándole al presidente desde cierta distancia, exigiendo que explicara cuáles son sus objetivos en Irán. En respuesta, Trump hizo un gesto con la mano y se marchó.

#1 Suleiman
Total,cel és dios, está por encima del bien y del mal y no tiene que dar explicaciones. Tenía prisa que había partida de golf....
#4 omegapoint
Lo siguiente es aparecer en un plasma....
#2 marcotolo
es la respuesta que se merecen las familias que han votado y apoyan a este tipo de subseres
#3 Almirantecaraculo
Explicaciones de qué?
Juan Carlos de Borbón
