Trump evade preguntas sobre los ataques a Irán haciendo un comentario extraño sobre las estatuas del Jardín de las Rosas [ENG]  

Según Liz Landers, corresponsal de la Casa Blanca para PBS, el magnate inmobiliario hizo un comentario sobre las nuevas estatuas que instaló en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, describiéndolas como “increíbles”, mientras le insistían con preguntas sobre Irán. Un vídeo compartido en CNN muestra a periodistas gritándole al presidente desde cierta distancia, exigiendo que explicara cuáles son sus objetivos en Irán. En respuesta, Trump hizo un gesto con la mano y se marchó.