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Trump esperado en la gala del memecoin TRUMP en Mar-a-Lago el sábado a pesar de las críticas

Trump esperado en la gala del memecoin TRUMP en Mar-a-Lago el sábado a pesar de las críticas

Trump dará un discurso el sábado durante la gala organizada para los poseedores del memecoin TRUMP. El acceso a este evento no es común. Sólo los 297 mayores poseedores del token TRUMP reciben una invitación. Entre ellos, los 29 primeros tienen el privilegio de una recepción privada con el presidente. El memecoin TRUMP se cotiza hoy alrededor de $2,86, aproximadamente un 96% por debajo de su máximo histórico. El precio de entrada VIP, antes cercano a los $3 millones, ha caído a unos $300.000 dólares porque el token mismo se ha desplomado.

| etiquetas: criptomonedas , memecoin trump , discurso , inversores
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2 comentarios
4 2 0 K 99 Cripto
josde #2 josde
Trump y su memecoin, una meme los dos.
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banense #1 banense *
Que hijo de perra. Cada movimiento, palabra que sale de este mafioso es para ganar y enriquecerse más.
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menéame