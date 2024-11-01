Trump engaña a sus propios seguidores con el mensaje «MAGA está al borde del desastre» para recaudar fondos

La campaña navideña de recaudación de fondos de Trump dirigida a sus seguidores contenía una advertencia cargada de miedo en la que se afirmaba que el movimiento MAGA estaba «al borde del desastre», junto con un mecanismo de donación automática de 785 libras esterlinas (1000 dólares) discretamente integrado que, según los críticos, corre el riesgo de engañar a los donantes, en particular a los seguidores de más edad.