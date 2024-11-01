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Trump elimina los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III

El presidente de EE UU pretende facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky

| etiquetas: donald trump , carlos iii , aranceles , ee uu , whisky , bourbon , kentucky
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3 comentarios
5 1 1 K 51 actualidad
Lutin #1 Lutin
Menudo gañán y anormal que tienen de presidente en Usania.
2 K 30
#2 pirat *
Insania
como la de mad...
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menéame