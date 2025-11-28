Trump se dispone a reconocer el territorio ucraniano ocupado por Rusia

Estados Unidos está dispuesto a reconocer el control de Rusia sobre Crimea y otros territorios ucranianos ocupados para asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra. Según The Telegraph, Donald Trump ha enviado a su enviado de paz, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para presentar la oferta directa a Vladimir Putin en Moscú. Es probable que el plan de reconocimiento del territorio, que infringe las convenciones diplomáticas estadounidenses, siga adelante a pesar de la preocupación de los aliados europeos de Ucrania.
Pues mira que yo creo que era una organización ofensiva contra la URSS...... y los datos históricos creo que me dan más la razón a mí que a ti. En qué año se fundó la OTAN y en ese momento que tipo de amenaza militar suponía exactamente la URSS ?
El pacto de varsovia se firmó en 1955.
han agitado el miedo a Rusia para que se firme eso.
Dudo mucho que a pesar del postureo actual ni Alemania ni mucho menos Francia que… » ver todo el comentario
"Estás diciendo que Rusia es una de las mayores potencias económicas del mundo ?"
No, estoy dicendo que no se puede compar solo dolares, porque Rusia si que es una potencia militar, por mucho que tu tengas muchos más dolares, hablando de la UE. Y también es una potencia nuclear, que en la UE solo es Francia, no la UE en conjunto.
Ahora simplemente recoge los beneficios a nuestra costa.
Tengo curiosidad cuanto tiempo tardó en colocar a los suficientes quintacolumnistas como la Vonderleyen en puestos de poder....
Según la legislación estadounidense, es muy improbable que un presidente (como… » ver todo el comentario
Algo me dice que Trump y su camarilla siguen sin ser conscientes del descomunal ridiculo que estan haciendo.
Por cierto, con esto, si Trump acepta lo que se plantea en esta noticia, se arriesga a ir a la carcel cuando termine su legislatura, por traidor.
Si no le han juzgado por el tema de Georgia, el Asalto al Capitolio y los despidos y ataques a fiscales y jueces, piensas de verdad que lo que haga o no haga en un país en la otra punta del mundo servirá para juzgarle?
Pregunto desde el desconocimiento de porque debe ser juzgado por traidor
Europa sola ya triplica el gasto militar de Rusia actualmente.
Los puestos de poder en la UE están copados por quintacolumnistas y traidores. Es así de simple.
Por otra parte, no es solo una comparación de dinero gastado, has que verlo en paridad de poder de compra, y en que si se lo compras a otros, no es comparable con el que lo fabrica él. Y que los gobiernos occidentales no están dispuestos a que sus soldados mueran a miles fuera de su país.
En lo último estoy de acuerdo.
Prevenir por si acaso, le llaman ellos, (pero cómprame a mi las bombas, aclara), que te lo dejo bien de precio y me lo puedes pagar durante los próximos 100 años.
Y más siendo él, el presidente