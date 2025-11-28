edición general
Trump se dispone a reconocer el territorio ucraniano ocupado por Rusia

Estados Unidos está dispuesto a reconocer el control de Rusia sobre Crimea y otros territorios ucranianos ocupados para asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra. Según The Telegraph, Donald Trump ha enviado a su enviado de paz, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para presentar la oferta directa a Vladimir Putin en Moscú. Es probable que el plan de reconocimiento del territorio, que infringe las convenciones diplomáticas estadounidenses, siga adelante a pesar de la preocupación de los aliados europeos de Ucrania.

HeilHynkel #6 HeilHynkel
Hace tres años los ucranianos habían creído a la OTAN y decían esto:

x.com/spain_alejandro/status/1994393099364401512?s=20

#10 chavi *
#9 La OTAN era eso, una organización defensiva contra la URSS
Pues mira que yo creo que era una organización ofensiva contra la URSS...... y los datos históricos creo que me dan más la razón a mí que a ti. En qué año se fundó la OTAN y en ese momento que tipo de amenaza militar suponía exactamente la URSS ?
El pacto de varsovia se firmó en 1955.

han agitado el miedo a Rusia para que se firme eso.
Dudo mucho que a pesar del postureo actual ni Alemania ni mucho menos Francia que…   » ver todo el comentario

#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#10 Lo que digo, se tiene que entender, en como se vende a la opinión pública. Como los gobiernos lo venden, para que sus poblaciones acepten sacar pasta del estado del bienestar para darselo a Ucrania o a armamento.

"Estás diciendo que Rusia es una de las mayores potencias económicas del mundo ?"

No, estoy dicendo que no se puede compar solo dolares, porque Rusia si que es una potencia militar, por mucho que tu tengas muchos más dolares, hablando de la UE. Y también es una potencia nuclear, que en la UE solo es Francia, no la UE en conjunto.

eldet #11 eldet
Pasa a reconocer territorio Ucraniano que Rusia ni siquiera controla... Pero no es un agente Ruso, aunque todo lo que haga sea a favor de Rusia. Solo le queda ya darle armas a rusia para ayudarles en su invasion.

#12 chavi
#11 Bueno, de momento a quien le da armas y presta inteligencia miltar es a Ucrania....

eldet #14 eldet
#12 Eso ya lo cortó, al menos temporalmente para dejar que rusia atacara.

Herumel #1 Herumel
Sigamos teniendo amigos como estos....

#4 chavi
#1 A joderse. Estos son los mismos a los que seguimos como gilipollas dejando que amenazaran y reventaran el NS2 y que nos llevara a esta guerra.

Ahora simplemente recoge los beneficios a nuestra costa.

Tengo curiosidad cuanto tiempo tardó en colocar a los suficientes quintacolumnistas como la Vonderleyen en puestos de poder....

Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#1 al menos es coherente, reconoce Jerusalén como la capital de Israel, mueve la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, vemos lo que opina de Gaza y ahora esto

pepel #8 pepel
Trump es el hombre más in-creible del mundo.

Verdaderofalso #20 Verdaderofalso *
#18 Trump como presidente podría impulsar el reconocimiento de Crimea como rusa. Pero no es algo que pueda hacer de forma automática: requiere decisiones complejas, apoyo diplomático, posibles cambios legales, y asumir enormes costes políticos y estratégicos. Por eso, aunque la opción está sobre la mesa, no se puede asegurar que termine sucediendo — más aún si hay resistencia interna en EE. UU. o de sus aliados.

Según la legislación estadounidense, es muy improbable que un presidente (como…   » ver todo el comentario

#7 pozz *
Tiro en el pie que se va a pegar EEUU y que no va a llegar a ninguna parte.
Algo me dice que Trump y su camarilla siguen sin ser conscientes del descomunal ridiculo que estan haciendo.

Por cierto, con esto, si Trump acepta lo que se plantea en esta noticia, se arriesga a ir a la carcel cuando termine su legislatura, por traidor.

Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#7 traidor porque y a quien?

Si no le han juzgado por el tema de Georgia, el Asalto al Capitolio y los despidos y ataques a fiscales y jueces, piensas de verdad que lo que haga o no haga en un país en la otra punta del mundo servirá para juzgarle?

Pregunto desde el desconocimiento de porque debe ser juzgado por traidor

#18 pozz *
#16 Un presidente en EEUU no puede decidir de forma arbitraria si unos territorios de otro pais son de un pais o del invasor,y mas aun con la opinion conocida del Congreso y Senado al respecto, si Trump acepta las conquistas de Putin de form aarbitraria, va a tener unos problemas judiciales muy gordos. En 1 año y medio o mas tardar en 3 años y medio, no va a poder autolibrarse, ya esta malgastando su segunda y ultima oportunidad, y esta quedando como un tonto. No tnego dudas, l ode esta noticia es un descomunal farol, farol que no va a llegar a ninguna parte por que Zelenskuy no se va. dejar avasallar por este ridiculo planteamiento, tiene mucho mas que perder Trump que Zelensky.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿A que viene tanto interés de Trump? Lo único que se me ocurre es que podrá forzar que los europeos le den decenas o cientos de miles de millones de euros, por conseguirlo. Porque además si hay 'paz' eso desincentiva lo de las inversiones en armamento agitando la invasión rusa. ¿O quiere hacer méritos para que le den el premio nobel de la paz siguiente, viendo que tampoco es muy complicado que se lo den, dado el historial del premio o que?

#5 chavi *
#2 Hemos firmado el 5% del PIB en armamento. ¿ En serio crees que eso es por "el miedo a los rusos" ?

Europa sola ya triplica el gasto militar de Rusia actualmente.

Los puestos de poder en la UE están copados por quintacolumnistas y traidores. Es así de simple.

#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 La OTAN era eso, una organización defensiva contra la URSS, que sigue siendo lo mismo sobre el papel. Y ahora han agitado el miedo a Rusia para que se firme eso. Los de europa del este, no hacía falta convencerlos para eso, pero al resto si. En el caso de España a 4000 km, es miedo a las represalias de los USA.

Por otra parte, no es solo una comparación de dinero gastado, has que verlo en paridad de poder de compra, y en que si se lo compras a otros, no es comparable con el que lo fabrica él. Y que los gobiernos occidentales no están dispuestos a que sus soldados mueran a miles fuera de su país.

En lo último estoy de acuerdo.

#15 vituwaf
#5 Rusia fabrica su propio armamento. Gastar dinero en comprar cosas yanquis no implica capacidad de defensa.

#22 Aas59 *
#2 Para "la paz" ya está preparando su campaña de venta de armas a todo pobre diablo que está bajo sus garras
Prevenir por si acaso, le llaman ellos, (pero cómprame a mi las bombas, aclara), que te lo dejo bien de precio y me lo puedes pagar durante los próximos 100 años.

Imag0 #19 Imag0
Qué gran aliado es Trump

#3 Klamp
Vaya puta rata

ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
Puede reconocer lo que le salga de los huevos, que eso no lo convierte en algo legal
Y más siendo él, el presidente


