Trump se dispone a reconocer el territorio ucraniano ocupado por Rusia

Estados Unidos está dispuesto a reconocer el control de Rusia sobre Crimea y otros territorios ucranianos ocupados para asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra. Según The Telegraph, Donald Trump ha enviado a su enviado de paz, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para presentar la oferta directa a Vladimir Putin en Moscú. Es probable que el plan de reconocimiento del territorio, que infringe las convenciones diplomáticas estadounidenses, siga adelante a pesar de la preocupación de los aliados europeos de Ucrania.