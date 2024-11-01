·
2
meneos
9
clics
Trump dice que no le preocupa el alza de la gasolina por la guerra en Irán
"No me preocupa", dijo cuando se le preguntó sobre el aumento de precios en las gasolineras.
trump
,
gasolina
,
precio
,
irán
,
no me preocupa
7 comentarios
#1
HeilHynkel
Como el joputa no la paga .. pero aquí ha subido 15 céntimos.
2
K
37
#2
cenutrios_unidos
A ver Trump siempre pone 20 $
2
K
34
#4
Elbaronrojo
*
#2
Porque siempre le echo 20 dólares.
Mierda, te adelantaste.
1
K
22
#5
skaworld
#2
#4
Classic meme is classic
1
K
21
#3
joffer
Que el no reposta y le viene con el cargo.
0
K
12
#6
ur_quan_master
No le preocupa hasta que comiencen las revueltas en EEUU. Y posiblemente entonces tampoco.
0
K
11
#7
sliana
Se la suda todo, el no paga nada. Y de pagar, está podrido de dinero.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Mierda, te adelantaste.