edición general
6 meneos
42 clics
Trump dice que no permitirá apertura del puente que conecta Michigan con Ontario, en Canadá: "EEUU no obtiene nada"

Trump dice que no permitirá apertura del puente que conecta Michigan con Ontario, en Canadá: "EEUU no obtiene nada"

En su red social, Trump acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos, y advierte que no permitirá que abran dicho puente hasta obtener una compensación. (...) El presidente arremetió esta tarde en contra de Canadá y el primer ministro, Mark Carney. En su cuenta de Truth Social, acusó a que Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas, pero aseguró que, ahora, esta situación está cambiando.

| etiquetas: eeuu , canadá , trump , michigan , ontario , puente , apertura , truth social
6 0 0 K 86 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 86 actualidad
josde #2 josde
El loco zanahorio, como siempre con sus gilipolleces.
1 K 31
Bourée #5 Bourée
#2 Nos tienen entretenidos con estas gilipolleces mientras los que están ocultos por ellas adquieren poder y riqueza. Hay que seguir el rastro del dinero.
1 K 27
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Hay que aprovechar e incluir a Canadá dentro de la UE.
0 K 19
#6 albx
#3 Mejor dejar a los anglos que resuelvan ellos solos sus diferencias y alejarnos lo más posible.
0 K 9
javibaz #1 javibaz
Canadá si que no obtiene nada.
0 K 12
silencer #4 silencer
Finalmente, Trump, advirtió que no permitirá que el puente que pretende abrir Canadá se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa.

Y puede hacerlo? Es una competencia federal o del estado?
0 K 11
PauMarí #7 PauMarí *
#4 a ver, tampoco es que Trump destaque precisamente por respetar todo eso de las competencias o las leyes....
0 K 7

menéame