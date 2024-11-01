Trump dice que Israel podría reanudar operaciones en Gaza si Hamás no cumple términos de alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles 15 de octubre que consideraría permitir a Israel reanudar su campaña militar en la Franja de Gaza si Hamás no cumple con los términos del acuerdo de alto al fuego que su administración negoció. “Lo que está ocurriendo con Hamás se resolverá rápidamente”, declaró Trump en una entrevista telefónica con CNN. “Israel regresará a esas calles tan pronto como yo lo diga. Si Israel pudiera entrar y acabar con ellos, lo haría”