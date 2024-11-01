edición general
Trump dice que habló con Delcy y que todo "anda muy bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que hoy miércoles que mantuvo "una larga conversación" con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump dijo que controla los asuntos venezolanos tras la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro y que Rodríguez es "una persona formidable" "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien." dijo Trump. En una breve declaración a la prensa este miércoles, Rodríguez anunció que Venezuela "se abre a un nuevo momento político"

5 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Si esto no es alta traición chavista, yo ya no sé. Pero busco en Diario Red y no me lo explican.
plutanasio #5 plutanasio
#1 Por 30 monedas vendió Delsy a Maburro xD xD
#3 Leclercia_adecarboxylata
Le está haciendo un Julio Iglesias.
Supercinexin #2 Supercinexin
jajajajajajajajajaj

jajaja el mundo es de los valientes que entran a jugar, no de los achantaos que esperan que otros jueguen por ellos y les den luego los premios, como por ejemplo los derechistas venezolanos, los derechistas europeos, o la totalidad de la izquierda occidental.

A cajcarla tos. Venesssuela es de Trump y Delsi es la que gestiona ahora xD Ni pa Maduro ni pa "La Oposisióng".

jajaj
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Resumo tu comentario: la Venezuela revolucionaria y antiimperialista era mentira. Para sorpresa de pocos, siguen pillando cacho los mismos de siempre y alguno más, pero no el pueblo venezolano.

Una risa, sí.
