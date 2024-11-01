edición general
Trump dice que «esperamos bajas» tras los ataques contra Irán, pero que «al final será algo muy positivo para el mundo» [ENG]

Horas después de que el Ejército de Estados Unidos anunciara que tres militares estadounidenses murieron durante los ataques contra Irán, el presidente Donald Trump declaró a NBC News: «Esperamos bajas en algo como esto». Trump añadió en una entrevista telefónica: «Tenemos tres, pero esperamos bajas; al final será un gran acuerdo para el mundo». El Mando Central de Estados Unidos informó el domingo de que otros cinco militares estadounidenses resultaron heridos en las operaciones militares contra Irán.

Pertinax
Entendiendo el mundo como Él.
Valiente hijo de perra. Y Europa a las palmas.
9
Verdaderofalso
El que se escaqueó del servicio militar xD
3
lamarisevadecañas
Muereté desgraciado
1
Grahml
#6 Sólo hay que acordarse de sus mentiras en plena campaña, y de los desgraciados estúpidos que le seguían el juego:

x.com/i/status/2027788153889632460

#3 Pena que el otro sólo le rozara la oreja (por cierto, demasiada sangre para ni siquiera tener una cicatriz).
0
Eukherio
Justo lo que le pedían sus votantes, meterse en una guerra y perder a un buen puñado de soldados para "liberar" a unos tíos que están en otro continente.
1
ipanies
Veremos cuando lleguen a USA los ataúdes si a su pueblo le hace puta gracia nada de esto...
0
SeñorPresunciones
Otra puta masacre para acabar poniendo a otros extremistas, o quizá a otros a un peores como en Siria, Iraq o Afganistán. La presión de una potencia extranjera para provocar un cambio de régimen debe ser siempre diplomática, no armada. Asesinar a otro gobernante con quién no estás de acuerdo, por malvado que sea, no hace más que ponerte en su mismo traje y te convierte en la misma mierda.
0
DayOfTheTentacle
El mundo... ejem...

Pederasta
0
Dargp
Osea que hay bajas
0
nemeame
Es evidente que las bajas de terroristas de EEUU van a ser algo muy positivo para el mundo, es algo tan obvio...
0
ixo
Hasta la ultima gota de vuestra sangre. Al final será un gran acuerdo para el mundo, con el que nos haremos inmensamente ricos. :palm:
0

