Trump dice que «esperamos bajas» tras los ataques contra Irán, pero que «al final será algo muy positivo para el mundo» [ENG]

Horas después de que el Ejército de Estados Unidos anunciara que tres militares estadounidenses murieron durante los ataques contra Irán, el presidente Donald Trump declaró a NBC News: «Esperamos bajas en algo como esto». Trump añadió en una entrevista telefónica: «Tenemos tres, pero esperamos bajas; al final será un gran acuerdo para el mundo». El Mando Central de Estados Unidos informó el domingo de que otros cinco militares estadounidenses resultaron heridos en las operaciones militares contra Irán.